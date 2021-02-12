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Зеленський китайською привітав Сі Цзіньпіна з Новим роком

Президент нагадав, що цього року Україна та КНР відзначають 10-ту річницю встановлення стратегічного партнерства.

Зеленський китайською привітав Сі Цзіньпіна з Новим роком
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента

Володимир Зеленський привітав лідера КНР Сі Цзіньпіна з китайським новим роком.

Привітання президент України опублікував у Twitter.

"Від свого імені та народу України я хотів би привітати верховного лідера китайського народу президента Сі Цзіньпіна та доброзичливий китайський народ з новим роком!" - написав Зеленський.

Вын також зазначив, що цього року Україна та КНР відзначають 10-ту річницю встановлення стратегічного партнерства і висловив бажання продовжувати розширення взаємовигідної співпраці між Україною та Китаєм.

Нагадаємо, у новорічному зверненні Зеленського до українців разом із президентом знялися діти, яким він розповідав про здобутки року. Також президент записав відеозвернення з новорічними привітаннями для кожної області України та Криму.

У грудні Зеленський показав новорічні вітальні листи, які надіслали йому шестикласники з Волині.

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