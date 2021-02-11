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Переговори політичної підгрупи ТКГ по Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року, - ОБСЄ

"На жаль, обговорення в ТКГ як і раніше знаходиться в глухому куті".

Переговори політичної підгрупи ТКГ по Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року, - ОБСЄ

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та Трисоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Хайді Грау розповіла, що з початку 2020 року політична робоча група ТКГ доклала значних зусилль, "щоб прийти до спільного знаменника".

Про це вона заявила під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

За її словами, багато обговорювався закон України про особливий статус Донбасу та можливі засоби інтегрувати так звану "Формулу Штанмайєра" у цей документ.

"Переговори політичної підгрупи пробуксовують з серпня 2020 року. Деякі учасники вимагають, щоб парламент України скасував постанову про проведення місцевих виборів перш, ніж це обговорення зможе бути продовжено. Як спроби вийти з цього глухого кута учасники скликали в кінці жовтня засідання, щоб розробити конкретний, з тимчасовими обмеженнями, план дій по здійсненню Мінських домовленостей", - наголосила Грау, зазначивши, що це - дуже складне завдання.

"На жаль, обговорення в ТКГ як і раніше знаходиться в глухому куті. Вдячна, що політичні радники «нормандської четвірки» підключилися до роботи і активно вишукують шляхи виходу з нього",- додала спецпредставниця голови ОБСЄ.

Нагадаємо, кілька годин тому почалось засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Донбасі. У відеоконференції бере участь глава Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

На порядку денному - поточна ситуація на сході України та ступень виконання сторонами комплексу Мінських угод.

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