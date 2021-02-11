Під час робочої поїздки у Донецьку область президент Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє його пресслужба.
Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення.
"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій", - зазначив президент.
Офіс президента також повідомив, що військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували Зеленському пам'ятний значок – коїн "на знак того, що вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом".
Зеленський, своєю чергою, вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський разом з послами G7 прибув на Донбас.