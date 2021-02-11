Президент вручив військовим державні нагороди та отримав від них пам'ятний значок.

Під час робочої поїздки у Донецьку область президент Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє його пресслужба.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення.

Фото: president.gov.ua

"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій", - зазначив президент.

Фото: president.gov.ua

Офіс президента також повідомив, що військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували Зеленському пам'ятний значок – коїн "на знак того, що вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом".

Зеленський, своєю чергою, вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні Зеленський разом з послами G7 прибув на Донбас.