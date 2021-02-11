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Україна сподівається на перезавантаження відносин із ЄСПЛ, - Мезенцева

Ситуація з правами людини в Україні викликає занепокоєння.

Україна сподівається на перезавантаження відносин із ЄСПЛ, - Мезенцева
Фото: facebook/Maria Mezentseva

Українська сторона сподівається на певне перезавантаження у відносинах із Європейським судом з прав людини, що призведе до покращання позицій нашої держави у Раді Європи загалом.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила глава української делегації ВРУ у ПАРЄ - представниця "Слуги народу" Марія Мезенцева.

"Впевнена, що в нас згодом відбудеться певне перезавантаження у відносинах, що в ЄСПЛ з’явиться новий суддя по квоті України. Таким чином від нас надійде правильний сигнал загалом до Ради Європи", - зауважила нардеп.

За її словами, нині спостерігається прогрес у тих справах, які стосуються подань України до ЄСПЛ проти окремих держав. Водночас, як вказує Мезенцева, взаємодія української сторони із Європейським судом з прав людини подекуди вимагає поліпшення.

"Дійсно, від України в ЄСПЛ надходить багато подань, що призводить до навантаження на суд. Є рішення, які не виконуються нашою стороною. І це питання також варто вирішувати", - акцентувала вона.

Раніше ЄСПЛ опублікував звіт за 2020 рік. Згідно з ним, Україна опинилася у топ-10 країн з невиконання рішень цієї судової інстанції, а також увійшла до трійки держав - відразу після Туреччини та Росії, де ситуація з правами людини викликає занепокоєння.

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