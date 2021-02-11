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Кличко: уряд має передати Гостинний двір громаді Києва

Депутати ухвалили звернення до Кабінету міністрів.

Кличко: уряд має передати Гостинний двір громаді Києва
Гостиний двір
Фото: Макс Требухов

Депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці. Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

Проєкт рішення «Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на безоплатну передачу об’єкта культурної спадщини місцевого значення «Гостинний двір» у комунальну власність територіальної громади міста Києва» підтримали 104 депутати.

«Ми вже не один рік з громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам'ятки архітектури. Нас водять по колу. А приміщення тим часом руйнується! Ми вже могли б приступити до відновлення будівлі, в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізацією концепції Пішохідного Подолу. Я сподіваюся, що уряд відреагує на наше звернення. І передасть Гостиний двір громаді Києва! Бо це вже не особисте прохання мера, це – спільна позиція всього депутатського корпусу. Так ми врятуємо пам’ятку і зробимо з неї справжню перлину української столиці», – сказав мер Києва.

Кличко зазначив, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

«Я поділяю і думку, що Україні потрібен Музей сучасного мистецтва. Тому міська влада сприятиме реалізації такого задуму. Буде це в Гостиному дворі чи в іншій будівлі, стане зрозуміло після експертизи щодо придатності цієї пам’ятки архітектури для повноцінного розгортання такого Музею. Зрештою, Гостиний двір може вмістити кілька музейних інституцій, ставши культурним центром Подолу і столиці загалом», – наголосив Віталій Кличко.

 

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