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Депутати Київради виділили 140 млн грн на вакцину від коронавірусу

Вакцину планується закупити напряму – у виробника.

Депутати Київради виділили 140 млн грн на вакцину від коронавірусу
Фото: kiev.klichko.org

Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини. Депутати Київської міської ради підтримали ініційований Віталієм Кличком проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці, повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

За ініціативу Кличка проголосували 89 депутатів.

«Ми маємо упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста», – наголосив Віталій Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що веде переговори з декількома європейськими та американськими виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці. Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину планується закупити напряму – у виробника.

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