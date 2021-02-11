Депутати Київради виділили 140 млн грн на вакцину від коронавірусу

Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини. Депутати Київської міської ради підтримали ініційований Віталієм Кличком проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці, повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

За ініціативу Кличка проголосували 89 депутатів.

«Ми маємо упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста», – наголосив Віталій Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що веде переговори з декількома європейськими та американськими виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці. Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину планується закупити напряму – у виробника.