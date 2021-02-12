В ОП думають над створенням ще однієї партії, - джерела

В Офісі президента думають над створенням ще однієї партії, окрім "Слуги народа". Одним із прообразів може стати «Наш край» у часи президента Петра Порошенко. Про це йдется у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой".

Наразі, йдеться у тексті, жодної конкретики немає. Спільно з групою «Рейтинг» проводиться низка досліджень, і вже після їхніх результатів буде більш детальне обговорення ідеї.

"На початку лютого 2021-го на Банковій кажуть: «Слугу» ніхто не відміняв, ніхто від них не відмовляється, але рейтинг падає і для успішної діяльності в подальшому нам потрібні дві паралельні колони», - свідчить один з авторів ідеї. Поки її кодова назва - «Нова партія Банкової». Кодова, оскільки конкретики немає. «На виборах Володі ми чітко розуміли, що є наша сильна сторона, який запит суспільства; розуміли, що центристська ніша вільна і т.д. Зараз ситуація змінилася: потрібно дуже уважно вивчити обставини; визначитися, на яку частину електорального пирога ми можемо претендувати і тільки тоді запускати роботу», - продовжує співрозмовник", - пише Соня Кошкіна.

До того ж, зазначає шеф-редактор, треба визначитися із фінансуванням.

"Чи базуватися на ідеології "співдружності сильних регіонів", чи афіліювати політсилу безпосередньо з Президентом, чи притягати "старі кадри" - все це треба буде розв'язати. Як і те, на які, власне, гроші все це запускати (ясно ж, що не на свої)", - звазначається у матеріалі.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB.ua один із ідеологів "Слуги народу" Микита Потураєв зазначав, що на наступних виборах, на його думку, від "Слуги народу" підуть мінімум три сили. "Одна з них буде безпосередньо «Слуга народу», а дві або як мінімум одна - нова сила. Тому що в партії і сьогодні є центристська група. Вона цілком реформаторська, але як би з таким, трохи лівим ухилом. Є безумовні правоцентристи, до яких я і себе відношу», - зазначав Потураєв.