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Біля Офісу президента на Банковій облаштували "будиночок кохання"

Локація розташована на тому ж місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.

Біля Офісу президента на Банковій облаштували "будиночок кохання"
Фото: "Букви"

У Києві біля Офісу президента на вулиці Банковій з'явилася локація до Дня закоханих - "будиночок кохання" - намет у червоно-рожевих кольорах з яскравими написами "love".

Про це повідомляють "Букви".

Всередині на одній зі стін у кілька рядів розташовані карнизи для "замків кохання", на яких пара може написати свої імена та чіпляти у наметі. Зазначається, що замки видають усім охочим безкоштовно.

Фото: "Букви"

Святкова локація розташована на тому ж місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.

Нагадаємо, у грудні минулого року на подвір'ї перед входом у будівлю Офісу президента змонтували ковзанку.

У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський розпорядився відкрити прохід до будівлі свого апарату. Раніше потрапити туди можна було тільки через спеціальні КПП з охороною. Минулого року біля ОП також облаштовували громадську ковзанку.

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