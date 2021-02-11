В Києві на Куренівці обмежено дорожній рух через прорив каналізаційного колектора

В Києві на розі вулиць Петропавлівської та Захарівській (Подільський район, масив Куренівка) прорвало каналізаційних колектор, через що на проїжджій частині дороги провалився асфальт.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на "Київводоканал".

"На розі вулиць Петропавлівської і Захарівської сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм. Відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м", - йдеться у повідомленні.

Наразі аварію локалізовано. Проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків. Рух транспорту проїжджою частиною обмежений

Цей залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метри. У ПрАТ «АК "Київводоканал" запевнили, що водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде.

Нагадаємо, у червні 2019 року в центрі Києва два автомобілі провалилися під асфальт. Випадковими учасниками інциденту стали Citroen і Volkswagen. Водій останнього зумів вчасно виїхати, уникнувши глибокого провалу.