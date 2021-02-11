Європарламент привітав ініціативу України щодо популяризації кримськотатарської мови

Проєкт документа оприлюднено для електронних консультацій з громадськістю, які триватимуть до 22 лютого.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою затвердив доповідь щодо стану імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У своїй доповіді євродепутати окремо привітали прагнення України розробити Стратегію розвитку та популяризації кримськотатарської мови до 2032 року.

"Концепція цього документа розроблена після консультацій з органами влади, експертами НАН України, освітянами, Меджлісом кримськотатарського народу, представниками медіа, неурядових організацій, інституцій та окремими експертами, у тому числі – на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - зазначили в міністерстві.

Наразі проєкт документа оприлюднено для електронних консультацій з громадськістю, які триватимуть до 22 лютого 2021 року. Після доопрацювання і погодження його буде внесено як політичну пропозицію на розгляд Кабінету міністрів.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко подякував Європарламенту за схвальну оцінку цієї ініціативи. Він також наголосив на необхідності підтримки телерадіомовників, які працювали у Криму.

"Ми також розділяємо думку Європарламенту щодо необхідності підтримки каналу ATR, в т.ч. фінансової, з метою забезпечення мовлення на тимчасово окупований Росією Крим. Міністерством, у повній відповідності до національного законодавства та європейських стандартів прозорості, запроваджується механізм фінансування мовлення на тимчасово окуповані території через процедуру конкурентних державних закупівель. Цього року на підтримку мовлення тільки на ТОТ АРК і м. Севастополя, в першу чергу – телерадіомовників, які працювали у Криму до 2014 року, а потім були змушені виїхати внаслідок російської окупації, за попереднім розрахунком, Мінреінтеграції планує спрямувати 30 млн грн.» - відзначив Яременко.

Нагадаємо, з 1 квітня 2015 року кримськотатарський телеканал ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російської ліцензії. З 17 червня 2015 року телеканал здійснює мовлення з Києва. Власник телеканалу Ленур Іслямов був одним з організаторів громадянської блокади півострова.

У 2016 році Верховна Рада дозволила спрямовувати кошти держбюджету на підтримку телеканалу ATR.

У січні Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, скоротив частину колективу і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення. Тодішній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що телеканал не отримав фінансування з держбюджету, тому що виникли розбіжності в трактуванні закону про державні закупівлі між каналом і Державним казначейством.

У лютому 2020 року телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії за фінансовою допомогою. Президент Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Криму потрібне об'єктивне джерело інформації, і пообіцяв забезпечити державну підтримку ATR.

У грудні минулого року Генеральна асамблея ООН своєю більшістю ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна". У ній наголошується, що Росія займається дискримінацією мешканців півострова, включаючи кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп. ГА ООН засудила порушення прав людини в окупованому Криму, спробу анексії і тимчасову окупацію півострова Росією.

У резолюції засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму.