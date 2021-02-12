Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ГоловнаПолітика

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в онлайн-форматі 19 лютого

У заході візьме участь президент США Джо Байден.

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в онлайн-форматі 19 лютого
Фото: twitter.com/MunSecConf

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в онлайн-форматі 19 лютого.

Як повідомили організатори, у заході візьмуть участь президент США Джо Байден, канцлерка ФРН Ангела Меркель, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, спецпосланець США з питань клімату Джон Керрі та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що президент висловиться "про необхідність того, щоб Сполучені Штати і Європа разом взяли на себе глобальні виклики", повідомляє DW.

У 2021 році Байден стане першим чинним президентом США, який візьме участь у зустрічі, хоч і буде присутній віртуально.

Байден відвідував Мюнхен для участі в конференції в 2009 і 2013 роках, коли він був віцепрезидентом Барака Обами. Він також поїхав у 2019 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також