Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в онлайн-форматі 19 лютого.

Як повідомили організатори, у заході візьмуть участь президент США Джо Байден, канцлерка ФРН Ангела Меркель, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, спецпосланець США з питань клімату Джон Керрі та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що президент висловиться "про необхідність того, щоб Сполучені Штати і Європа разом взяли на себе глобальні виклики", повідомляє DW.

У 2021 році Байден стане першим чинним президентом США, який візьме участь у зустрічі, хоч і буде присутній віртуально.

Байден відвідував Мюнхен для участі в конференції в 2009 і 2013 роках, коли він був віцепрезидентом Барака Обами. Він також поїхав у 2019 році.