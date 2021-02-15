В Україні діють 20 злодіїв в законі, - Нацполіція

Національна поліція на початку лютого вручила першу підозру в організації злочинної сходки та поширення злочинного впливу одному з наймолодших «злодіїв у законі» «Гізі Озургетськомуі» та двом смотрящим у Новгород-Сіверській колонії з прийняттям так званого закону про «злодіїв узаконі». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це розповів начальник кримінального блоку Нацполіції Євген Коваль в інтерв’ю програмі «Поліцейська хвиля».

За його словами,в Україні на постійній основі діє близько 20 злодіїв у законі. Але реальні терміни за організацію злочинних спільнот вже змусили багатьох авторитетів залишити територію нашої держави.

«Декілька відомих злодіїв в законі, які мешкали на території України постійно, навіть мають українське громадянство вирішили залишити територію України і нині мешкають …на курортах, отримують сонячні ванни та п’ють мінеральну воду, але назад не повертаються, хоча дуже цього бажають. Є і інші кримінальні гастролери, які наразі заїхали на територію України і намагаються впливати на криміногенну ситуацію, але ми це знаємо і ми саме зараз документуємо їхню діяльність», - відзначив генерал Євген Коваль.

Він говорить, що наразі поліція документує як середні так і найнижчі ланки злочинного світу на які впливають рішення злодія в законі. Так, у 2020 поліція викрила 353 організовані злочинні групи, що на 28% більше а ніж у 2019 році.

«У 2020 році ми розкрили на 4,5 тисячі злочинів більше. При тому, що не допустили скоєння майже 19 тисяч злочинів, а це – саме тяжкі та особливо тяжкі злочини».

Загалом питома вага розкриття саме тяжких злочинів в Україні становила 45%, а розбоїв - 84%.

За даними ЗМІ, "Гіга Озургетський" був "коронований" у 2013 році у Греції. У березні 2020-го його засудили до 7,5 років позбавлення волі за замах на вбивство.Покарання він відбуває у Новгород-Сіверській виправній колонії № 31, де встановив та поширив свій злочинний вплив, призначав так званих "смотрящих", вирішував конфлікти та спірні ситуації, які виникали між представниками криміналітету, розподіляв незаконно отримані кошти.

Зокрема, він призначив "смотрящими" за колонією двох пожиттєво засуджених осіб. Крім того, всі рішення "Гіги Озургетського" були обов’язкові до виконання засудженими під час вирішення ним конфліктних ситуацій між ув’язненими.

Також він здійснював контроль так званого "общака" - надходження та розподілу матеріальних благ і грошових коштів здобутих злочинним шляхом. До того ж він ухвалив рішення про організацію злочинного зібрання та провів "сходку" у виправній колонії.

15 січня 2021 року відбулося зібрання за участю підозрюваних та ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному з так званих "смотрящих" за його поведінку. За результатами злочинного зібрання "Гіга Озургетський", підкреслюючи свій статус "вора в законі", залишив за довіреною особою його статус та гарантував присутнім, що він, як і всі, буде дотримуватися злодійських традицій. Також закликав усіх присутніх звертатися до нього як до "вора в законі" у випадку виникнення спірних питань та конфліктів.