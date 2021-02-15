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Зі штрафами за невикористання української мови варто зачекати, - міністр

Олександр Ткаченко запропонував не ставити віз попереду коня.

Зі штрафами за невикористання української мови варто зачекати, - міністр
Фото: Макс Требухов

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що в Україні спочатку треба запровадити программу з підтримки української мови, а вже тоді штрафувати за її невикористання. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua. 

"Ми зараз подаємо програму з підтримки та промоції української мови, яка розрахована до 27 року, в рамках якої є і безкоштовні курси української мови. В цьому році ми запустили платформу з вивчення української мови онлайн. У цій програмі передбачено, в тому числі, видання книг і словників", - розповів міністр.

За його словами, після затвердження концепції на неї будуть виділені гроші.

"Хочу звернути увагу, що програма підтримки української мови повинна була бути прийнята, згідно з указом Порошенко, на початку 18-го року. Зараз же послідовність наших дій така: спочатку приймається програма, потім розраховується бюджет. Власне, тому я б почекав зі штрафами за невикористання української мови. Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реальної промоції української мови, щоб була можливість для тих, хто його не знає - вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. Також щоб була можливість його вивчення у різних вікових груп. А не ставити віз попереду коня", - візначив міністр.

Нагадаємо, з 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою обслуговування споживачів у всіх закладах має вестися саме українською.

За порушення права на обслуговування державною мовою Уповноважений чи його представник мають скласти акт та оголосити попередження. За повторне таке порушення накладається штраф на суб'єкта господарювання (а не власне на людину, яка відмовилася вживати державну мову) в розмірі від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів (5100 - 6800 грн). Але штрафувати порушників зможуть тільки з липня 2022 року.

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