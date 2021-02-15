Харківська міська рада планує 24 лютого припинити повноваження Кернеса

Мер Харкова помер два місяці тому.

Харківська міська рада планує на наступному тижні припинити повноваження мера Генадія Кернеса, який помер ще 17 грудня.

Про це йдеться в порядку денному сесії міськради, яка відбудеться 24 лютого.

Першим питанням в ньому вказано дострокове припинення повноважень Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича.

Це рішення міської ради необхідне для того, щоб Верховна Рада могла оголосити дострокові вибори в Харкові.

Згідно з пунктом 1 частини 11 статті 79 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження міського голови припиняються достроково, а померла особа звільняється з посади з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Нагадаємо, Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 грудня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

17 грудня Кернес помер.

Поки не обрано нового мера, його обов'язки виконуватиме секретар міської радаи Ігор Терехов.