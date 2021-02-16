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Проти Трампа та Джуліані подали позов через підбурювання до штурму Капітолія

Позов подано до окружного суду у Вашингтоні.

Проти Трампа та Джуліані подали позов через підбурювання до штурму Капітолія
Фото: EPA/UPG

Конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти колишнього президента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до нападу на Капітолій 6 січня.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Конгресмен Томпсон очолює Комітет з внутрішньої безпеки палати представників. Позов подано до окружного суду у Вашингтоні.

"Заколот став результатом ретельно спланованого плану Трампа, Джуліані і екстремістських груп, таких як “Хранителі присяги” (Oath Keepers) і “Горді хлопці” (Proud Boys), які керувалися спільною метою - зупинити підтвердження результатів голосування Колегії виборників шляхом залякування, утисків і погроз", - йдеться в заяві юристів.

Нагадаємо, що 6 січня в Капітолії мали офіційно оголосити Джо Байдена переможцем виборів за результатами голосування колегії виборників. У цей час Трамп проводив мітинг на свою підтримку, деякі учасники якого рушили до Капітолію, увірвалися туди та почали масові заворушення

Унаслідок цього загинуло п'ятеро людей, було відкрито понад 20 справ з обвинуваченням у внутрішньому тероризмі. 

У Конгресі ініціювали справу про імпічмент Трампа за звинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію. Палата представників оголосила йому імпічмент. Втім Сенат США виправдав експрезидента.

У Конгресі США анонсували створення незалежної комісії для вивчення “фактів і причин” нападу на Капітолій 6 січня прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа.

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