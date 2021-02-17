Трамп закликав змінити лідера республіканської меншини у Сенаті та назвав його "похмурою політичною шкапою"

При цьому сенатор у справі про імпічмент голосував за виправдання колишнього президента.

Колишній президент США Дональд Трамп обізвав лідера республіканської меншини в Сенаті, сенатора від Кентуккі Мітча Макконнелла "похмурою, насупленою і неусміхненою політичною шкапою".

При цьому Макконнелл у справі про імпічмент, яка минулого тижня розглядалася в Сенаті, голосував за виправдання Трампа. Втім він визнав, що експрезидент має нести моральну та політичну відповідальність за масові заворушення 6 січня. Експрезидент же сказав, що сенатор "ніколи не буде робити те, що потрібно країні", пише CNN.

"Мітч - похмура, насуплена та неусміхнена політична шкапа, і якщо сенатори-республіканці збираються лишитися з ним, вони не переможуть знову", - заявив він.

Конфлікт між Трампом і Макконнелом розгорнувся на тлі суперечок у Республіканській партії щодо того, чи продовжувати політику Трампа.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що десятки колишніх республіканських чиновників обговорюють створення нової партії, оскільки вважають, що Республіканська партія не бажає протистояти експрезиденту Дональду Трампу і його "спробам підірвати демократію США".