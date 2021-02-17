Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Депутат Київради Богатов побив коміка через матюки на стендап-концерті
Депутат Київради Богатов побив коміка через матюки на стендап-концерті
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
ГоловнаСвіт

Трамп закликав змінити лідера республіканської меншини у Сенаті та назвав його "похмурою політичною шкапою"

При цьому сенатор у справі про імпічмент голосував за виправдання колишнього президента. 

Трамп закликав змінити лідера республіканської меншини у Сенаті та назвав його "похмурою політичною шкапою"
Мітч Макконнелл
Фото: Grand photo

Колишній президент США Дональд Трамп обізвав лідера республіканської меншини в Сенаті, сенатора від Кентуккі Мітча Макконнелла "похмурою, насупленою і неусміхненою політичною шкапою".

При цьому Макконнелл у справі про імпічмент, яка минулого тижня розглядалася в Сенаті, голосував за виправдання Трампа. Втім він визнав, що експрезидент має нести моральну та політичну відповідальність за масові заворушення 6 січня. Експрезидент же сказав, що сенатор "ніколи не буде робити те, що потрібно країні", пише CNN.

"Мітч - похмура, насуплена та неусміхнена політична шкапа, і якщо сенатори-республіканці збираються лишитися з ним, вони не переможуть знову", - заявив він.

Конфлікт між Трампом і Макконнелом розгорнувся на тлі суперечок у Республіканській партії щодо того, чи продовжувати політику Трампа. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що десятки колишніх республіканських чиновників обговорюють створення нової партії, оскільки вважають, що Республіканська партія не бажає протистояти експрезиденту Дональду Трампу і його "спробам підірвати демократію США".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також