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США вимагають від Росії припинити залякування релігійних груп в Криму

"Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів".

США вимагають від Росії припинити залякування релігійних груп в Криму
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати вимагають від Росії припинити залякування релігійних об’єднань та призов громадян України на військову службу в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

“Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів”, - сказано у заявіпосольства, оприлюдненій у Facebook.

Нагадаємо, 17 лютого окупаційні силовики у Криму влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Після їх завершення були арештовані шестеро громадян України. Всіх їх того ж дня окупаційні ”суди” відправили під арешт до 15 квітня.

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