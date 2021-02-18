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Прессекретар Путіна назвав Україну недружньою

"Україна - це суверенна держава, яка не є дружньою для нас", - сказав він.

Прессекретар Путіна назвав Україну недружньою
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вважають Україну недружньою для себе країною.

Про це він розповів російським ЗМІ.

"Україна - це суверенна держава, яка не є дружньою для нас. Ми приходимо до цього висновку, судячи по тим антиросійським діям, які постійно домінують в політиці українського керівництва", - сказав Пєсков.

Він також назвав російську військову агресію на Донбасі "серйозною проблемою на південному сході", з якою Київ нібито не хоче справлятися шляхом виконання мінських угод.

"Росія, безумовно, визнає українську державу, але в той же час українська держава з того моменту, як в Україні стався силовий переворот при потуранні ряду західних країн, перетворилася на проект цих самих західних країн. Такі елементи ми вбачаємо", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Євросоюз розірвав стосунки з Росією ще у 2014 році через Україну.

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