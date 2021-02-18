Митрополит Порфирій Перич обраний новим Патріархом Сербським

Участь в Соборі не змогли взяти 4 архиєрея Сербського Патріархату.

Митрополит Загребсько-Люблянський Порфирій Перич обраний новим патріархом Сербської Православної Церкви (СПЦ). Таке рішення 18 лютого ухвалив Архієрейський Собор СПЦ.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

За традицією Сербської Церкви, Собор, що проходить за закритими дверима, обирає трьох кандидатів, з яких за допомогою жереба і визначається Патріарх.

Зазначається, що участь в Соборі не змогли взяти 4 архиєрея Сербського Патріархату.

Порфирій Перич народився 22 липня 1961 року в Бечеї. Його батьки після Другої світової війни переїхали до Воєводини з Боснії та Герцеговині.

Навчався на філософському факультеті Белградського університету, потім - на теологічному факультеті Сербської Православної Церкви.

У 1990 році він відправився до монастиря Ковиль. Там 21 листопада 1990 р. був висвячений в єромонаха.

14 травня 1999 року Священний Архиєрейський Синод Сербської Православної Церкви обрав його вікарієм Єгарським при Бацькій єпархії.

У період 2010-2011рр. він був військовим єпископом, а потім координатором співпраці між Сербською Православною Церквою та Сербською армією.

Священний Архиєрейський Синод СПЦ 24 травня 2014 року обрав його митрополитом Загребсько-Люблянським.

Нагадаємо, 20 листопада патріарх Сербський Іриней помер у лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу.

Патріарх був госпіталізований на початку листопада після позитивного тесту на коронавірус. Це сталося через кілька днів після того, як він очолив богослужіння при великому скупченні народу на похоронах церковного ієрарха в Чорногорії, який помер від COVID-19.

Іриней називав прохання України про автокефалію "богохульством розкольника".