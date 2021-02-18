Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Експорт зброї. Що він значить для України
Експорт зброї. Що він значить для України
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
ГоловнаСвіт

Митрополит Порфирій Перич обраний новим Патріархом Сербським

Участь в Соборі не змогли взяти 4 архиєрея Сербського Патріархату.

Митрополит Порфирій Перич обраний новим Патріархом Сербським
Порфирій Перич
Фото: https://risu.ua/

Митрополит Загребсько-Люблянський Порфирій Перич обраний новим патріархом Сербської Православної Церкви (СПЦ). Таке рішення 18 лютого ухвалив Архієрейський Собор СПЦ.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

За традицією Сербської Церкви, Собор, що проходить за закритими дверима, обирає трьох кандидатів, з яких за допомогою жереба і визначається Патріарх.

Зазначається, що участь в Соборі не змогли взяти 4 архиєрея Сербського Патріархату.

Порфирій Перич народився 22 липня 1961 року в Бечеї. Його батьки після Другої світової війни переїхали до Воєводини з Боснії та Герцеговині. 

Навчався на філософському факультеті Белградського університету, потім - на теологічному факультеті Сербської Православної Церкви.

У 1990 році він відправився до монастиря Ковиль. Там 21 листопада 1990 р. був висвячений в єромонаха.

14 травня 1999 року Священний Архиєрейський Синод Сербської Православної Церкви обрав його вікарієм Єгарським при Бацькій єпархії.

У період 2010-2011рр. він був військовим єпископом, а потім координатором співпраці між Сербською Православною Церквою та Сербською армією.

Священний Архиєрейський Синод СПЦ 24 травня 2014 року обрав його митрополитом Загребсько-Люблянським.

Нагадаємо, 20 листопада патріарх Сербський Іриней помер у лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу.

Патріарх був госпіталізований на початку листопада після позитивного тесту на коронавірус. Це сталося через кілька днів після того, як він очолив богослужіння при великому скупченні народу на похоронах церковного ієрарха в Чорногорії, який помер від COVID-19.

Іриней називав прохання України про автокефалію "богохульством розкольника".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також