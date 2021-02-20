ЗМІ охрестили цей день найкривавішим від початку акцій через захоплення влади військовими.

У М'янмі, де тривають протести після захоплення влади військовими, загинули двоє мітингувальників, ще близько 20 отримали поранення.

Це найкривавіший день з понад ніж два тижні протестів, пише Reuters. Смертельні випадки зафіксували на мітингу в місті Мандалай, але акції 20 лютого проходять і в інших містах.

На вулиці вийшли представники етнічних меншин, митці, працівники транспортної і інших сфер. У Мандалії поліція та солдати зіткнулися з робітниками, що бастували. Деякі демонстранти цілили в поліцію з катапульт. Силовики на це відповідали сльозогінним газом та вогнепальною зброєю.

Фото: Yin Min Thein Twitter

Фото: Yin Min Thein Twitter

Лідер добровольчої служби екстреної допомоги повідомив, що відомо про двох загиблих і 20 поранених. Один із загиблих отримав поранення голови.

"Вони забрали тіло до моргу. Я не можу забрати його додому. Мій чоловік помер, але я все ще маю сина. Я не була залучена до цього моменту, але тепер я збираюся це зробити. Я більше не боюся", - заявила Сідар Хнін, чоловіка якої вбили на протесті.

Фото: YourAnonCentral

Фото: YourAnonCentral

Нагадаємо, що учора у лікарні померла 19-річна жінка, яку однією з перших поранили на протесті у М'янмі. Вона отримала вогнепальне поранення в голову і перебувала в комі.

1 лютого військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вони затримали фактичну лідерку країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президента М'янми Він М’їн та інших членів політичного керівництва.У країні ввели військовий стан, вимкнули телебачення та зв'язок.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від правлячої партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після видборів, що відбулися у листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Через тиждень після захоплення влади десятки тисяч людей саботували роботу та вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з переворотом.