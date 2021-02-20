Кулеба про "Північний потік-2": "ідеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності"

За словами міністра, вартість газопроводу давно перевищила його економічну доцільність

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Кремль продовжує витрачати мільярди на добудову газопроводу "Північний потік-2" через те, що має намір зашкодити безпеці України та Європи загалом.

Вартість "Північного потоку-2" уже давно перевищила економічну доцільність, написав він у Twitter.

"Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ", - підкреслив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що "Північний потік - 2" готовий вже на 95%. Після того, як його добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзит газу в Західну Європу повністю в обхід України. Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

За даними української розвідки, Росія руйнує екосистему Балтійського моря "Північним потоком-2". Нехтуючи всіма нормами, будівництво газогону "ударними темпами" планують завершити до дня Росії.

Проти газопроводу виступили деякі країни Європи, а також США. У Держдепі нагадали, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.