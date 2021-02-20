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США висловили підтримку введенню санкції РНБО проти Медведчука

У посольстві нагадали, що Штати впровадили санкції щодо українського політика ще у 2014 році. 

США висловили підтримку введенню санкції РНБО проти Медведчука
Фото: Макс Требухов

США висловили підтримку введенню санкцій РНБО щодо нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Відповідне повідомлення розміщено Посольством Штатів у Києві в Twitter.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України", - йдеться у повідомленні.

Посольство нагадало, що у 2014 році Штати впровадили щодо Медведчука та Віктора Януковича санкції. Медведчука включили до списку за матеріальну та технологічну підтримку Януковича, а також за лідерство в організації, члени якої підривали демократичні процеси і інститути в Україні та загрожували миру і безпеці держави. У межах санкцій заморозили всі активи під юрисдикцією США, а американцям заборонили проводити будь-які транзакції з людьми з санкційного списку.

Нагадаємо, що учора Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму.

Рада національної безпеки і оборони також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

Крім того, у СБУ пояснили, що проводять слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території Луганської області до РФ та України. 

Сам Медведчук заявив, що "у влади немає жодних доказів щодо його винуватості". 

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