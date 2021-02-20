Cуд у Москві залишив Навального у колонії

Московський міський суд Росії в суботу залишив в силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода.

При цьому суд врахував у термін відбування покарання час, який Навальний провів під домашнім арештом з 30 грудня 2014 року до 17 лютого 2015 року, а також місяць в СІЗО “Матроська тиша”.

Таким чином, опозиціонер перебувати в колонії близько 2 років і 5 місяців, а не 2 роки і 8 місяців, як випливало з рішення Симоновського суду.

Сам Навальний прокоментував рішення Мосміськсуду так: “Півтора місяці скинули – вже нормально”.

Нагадаємо, Навальний був заарештований 18 січня після повернення з дружиною з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію. 2 лютого суд замінив йому умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

23, 31 січня, і 2 лютого в Росії пройшли несанкціоновані акції в підтримку Навального, що закінчилися численними затриманнями і арештами.

Юлія Навальна також взяла участь в опозиційному мітингу 23 січня в Москві. Її було затримано, а 1 лютого суд оштрафував Навальну на 20 тис. руб.

10 лютого стало відомо, що дружина Навального покинула Росію і прилетіла до Німеччини.