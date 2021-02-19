США не планують повертати Росію у G7, - Білий дім

Раніше Трамп назвав формат G7 неефективним і повідомив про намір запросити на самітще кілька країн, зокрема Росію.

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує запрошувати Росію приєднатися до "Великої сімки" (G7).

Про це заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Байден не поділяє прагнення свого попередника запросити РФ назад в G7", - повідомляє агентство з посиланням на Дженніфер Псакі.

В травні минулого року Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, назвав формат G7 неефективним і тому повідомив про намір запросити на саміт Росію, Індію, Південну Корею і Австралію.

У Євросоюзі тоді заявили, що чинний голова "Великої сімки" (G7) не може змінювати склад формату за рахунок нових країн.

Нагадаємо, Росія була виключена зі складу G8 2014 року після окупації українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не отримала відгуку в інших його членів.