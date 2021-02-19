США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду

В ООН сподіваються, що Штати стануть взірцем зі скорочення викидів.

Сполучені Штати Америки в п'ятницю офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду, звідки її вивів президент Дональд Трамп 107 днів тому.

Про це повідомляє Associated Press.

Трамп критикував угоду за несправедливі, на його думку, економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, підприємців та платників податків. У листопаді 2019 року США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу, яка завершилась рік потому, на початку листопада 2020 року.

Новий президент США Джо Байден, навпаки, є палким прихильником кліматичної угоди і підписав указ про повернення до неї в перший же день на посаді.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у четвер заявив, що повернення США "є важливим саме по собі", адже політика Трампа загрожувала виходом з угоди й інших країн. Він сподівається, що тепер США стануть прикладом для наслідування зі скорочення викидів парникових газів.

Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збіг 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

Документ передбачає виділення інвестицій для збереження навколишнього середовища, щоб обмежити зростання середньої температури на рівні щонайбільше 1,5-2 градуси за Цельсієм до 2100 року порівняно з доіндустріальними показниками.

Мета угоди - якомога швидше перейти від нарощування до скорочення викидів парникових газів і досягти балансу між джерелами і поглиначами газів у другій половині 21 століття. Усі без винятку країни повинні розробити свої національні цілі зниження викидів, технологічного переозброєння та адаптації до кліматичних змін.

Оцінка виконання угоди проводитиметься кожні п'ять років, починаючи з 2023 року.

Україна ратифікувала Паризьку угоду в липні 2016 року.