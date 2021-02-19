Колишній голова МОЗ Чехії, якого звільнили за порушення карантину, попався вдруге і втратив нову посаду

Чиновник закликав до жорсткого карантину, а потім пішов на футболу.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш звільнив свого радника, колишнього міністра охорони здоров'я Романа Примулу. Той у четвер виступив за введення в країні жорсткого карантину у зв'язку з ростом числа заражених коронавірусом, а через кілька годин пішов собі на матч Ліги Європи між "Славією" та "Лестером".

Про це пише "Радіо Прага".

Roman Prymula ve čtvrtek ráno hrozil tím, že je potřeba tvrdý lockdown, večer se šel podívat na fotbal. https://t.co/mcGeenhR16 — Deník Sport (@DenikSport) February 18, 2021

Бабіш пояснив, що присутність Примули на стадіоні в той час, коли звичайним фанатам це заборонено, була вкрай недоречною.

Цікаво, що восени Примула зі схожих причин втратив посаду міністра охорони здоров'я. Він був змушений здати портфель після того, як провів робочу зустріч в ресторані, порушивши власні карантинні обмеження і розпорядження уряду про закриття ресторанів.

Крім Примули, на футболі були присутні й інші відомі діячі, такі як євродепутат Олександр Вондра, керівник чеського телебачення Петр Дворжак, керівник адміністрації президента Вратіслав Мінарж, тенісистка Петра Квітова.