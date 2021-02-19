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НАТО увосьмеро збільшить число своїх військових в Іраку

Навчальну місію розширять з 500 до 4 тисяч осіб.

НАТО увосьмеро збільшить число своїх військових в Іраку
Фото: alhadath.net

Північноатлантичний альянс вирішив розширити свою навчальну місію в Іраку з нинішніх 500 до 4000 військових.

Відповідний план затвердили у четвер, 18 лютого, міністри оборони 30-ти країн-союзників. Це була їхня перша зустріч після того, як президентом США став Джо Байден, передає DW.

Солдати НАТО в Іраку, як і раніше, не братимуть участь у бойових діях, а займатимуться тільки тренуванням іракських військових.

Метою місії є недопущення відновлення позицій терористичним угрупованням "Ісламська держава".

"Запобігання краще, ніж втручання. Навчальні заходи тепер охоплюватимуть більше іракських сил безпеки та райони за межами Багдада", - наголосив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

Збільшення чисельності військових Альянсу відбуватиметься поступово і за погодженням з урядом Іраку.

Солдати НАТО навчають сили безпеки в Іраку з 2017 року. З 500-та військових через пандемію коронавірусної хвороби в країні зараз перебувають лише 300.

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