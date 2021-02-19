ФСБ повідомила про затримання прихильників "української молодіжної радикальної групи" у Воронежі

У російському Воронежі силовики припинили діяльність прихильників "української молодіжної групи "МКУ", причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств".

Вилучено "екстремістську літературу, символіку націоналістичних організацій, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інформацію про скоєні злочини", інформує центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

На сайті управління Слідчого комітету по Воронезькій області зазначено, що відомство завело кримінальні справи про порушення ненависті або ворожнечі групою осіб на трьох місцевих жителів 18, 19 і 33 років.

Повідомляється, що в січні 2020 року 19-річний молодий чоловік "створив злочинну групу", діяльність якої була спрямована на "розпалювання національної ворожнечі". У квітні того ж року він виготовив трафарет з "текстом екстремістського характеру". Як стверджує слідство, разом із 33-річним учасником групи він за допомогою трафарету зробив написи на стіни житлових будинків у двох районах Воронежа.

Ще один учасник групи, якому на той момент було 17 років, зробив "напис екстремістського змісту на паркані".

Повідомляється про 10 обшуків і шість допитів тих, хто має "відомості про протиправну діяльність екстремістського угруповання". У ФСБ додали, що в гаражі одного із затриманих знайшли предмет, "схожий на мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни".

Слідство направило до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.