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Унаслідок екстремальних холодів у США загинули понад 30 людей

Мінусова температура в деяких місцях побила рекорди столітньої давності.

Унаслідок екстремальних холодів у США загинули понад 30 людей
Фото: twitter.com

Кількість загиблих через морози і негоду в семи штатах США зросла до 34. Найбільше їх у Техасі, де холоди стали причиною загибелі 20 осіб, передає телеканал CBS.

Через снігову бурю близько 300 тисяч жителів Техасу досі залишаються без електропостачання, понад 260 тисяч з них позбавлені водопровідної води. При цьому на значній частині території штату зберігаються аномальні для цих місць холоди.

Загалом у Сполучених Штатах 18 лютого без електрики залишалися 2,5 млн людей.

New York Times повідомляє, що через аномальні погодні умови померли 38 осіб, передає "Інтерфакс-Україна".

"Деякі загинули в аваріях на зледенілих дорогах, деякі померли від холоду, а інші загинули, коли відчайдушні спроби знайти трохи тепла виявилися смертельними", - пише газета.

Раніше Bloomberg повідомляв, що рекордні морози в США призвели до зупинки роботи вітряних електростанцій і сонячних панелей, що викликало зростання цін на електроенергію і газ.

Оператор енергосистеми Техасу заявив, що дефіцит електроенергії виник через брак природного газу на електростанціях і припинення роботи вітряних електростанцій через обмерзання.

Як повідомляли, близько 70% території США зараз лежить під снігом, а мінусова температура в деяких місцях побила рекорди столітньої давності.

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