Через екстремальні погодні умови у США загинуло понад 20 людей

У деяких регіонах перервали процес вакцинації від коронавірусу.

Незвично сильні холоди, які охопили США, призвели до критичного стану житлової інфраструктури. До вечора вівторка, 16 лютого, кілька мільйонів домогосподарств опинилися без електроенергії, не менш ніж 21 людина померли.

Про це повідомляє DW.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано виникнення руйнівних зимових торнадо. Через холоди в деяких регіонах перервали процес вакцинації від коронавірусу.

Президент Джо Байден провів нараду з приводу екстремальної зимової погоди з губернаторами постраждалих штатів, серед яких Техас, Луїзіана і Кентуккі.

Адміністрація США буде використовувати всі доступні ресурси, щоб допомогти людям пережити "цей історичний циклон".

За даними метеорологів, 17 лютого потепління не очікується. Влада Техасу, де мороз особливо потужний, застерігає, що можливе виникнення крижаних дощів.

Близько 70% території США зараз лежить під снігом, а мінусова температура в деяких місцях побила рекорди столітньої давності.

Кілька днів тому в американському штаті Техас сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 133 автомобілів. Загинули 9 людей, постраждали близько 60.