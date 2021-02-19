Багаті країни законтрактували для себе мільярд зайвих доз вакцини проти коронавірусу

Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Великобританія, Австралія, Канада та Японія законтрактували для себе більше 3 мільярдів доз вакцини проти коронавірусу від провідних виробників (Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson та Novavax).

Це на мільярд більше, ніж потрібно для того, щоб зробити всім жителям цих країн по два щеплення, пише Reuters з посиланням на підрахунки правозахисної організації ONE Campaign.

"Цей величезний надлишок є втіленням вакцинного націоналізму", - заявила старший директор ONE Campaign Дженні Оттенхофф.

В організації вважають, що заможні країни повинні поділитися своїми надлишками, щоб світ міг дати дійсно глобальну відповідь на пандемію. Якщо цього не зробити, мільярди людей з бідніших країн будуть позбавлені необхідного захисту і коронавірус продовжить поширюватися.

На минулому тижні Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що три четверті з уже введених доз вакцини (на той час - 128 мільйонів) були використані десятьма країнами, на які припадає 60% світового ВВП.

В той же час в 130 країнах світу, де проживає 2,5 мільярда людей, досі не почали вакцинацію.