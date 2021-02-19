"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
ГоловнаСвіт

Підтримка України продовжує мати величезне значення для Європи і США, - Байден (оновлено)

"Для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, ніж домовлятися з НАТО".

Підтримка України продовжує мати величезне значення для Європи і США, - Байден (оновлено)
Фото: twitter.com/MunSecConf

Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України продовжує мати життєво важливе значення для країн Європи і США.

Про це заявив президент США Джо Байден на спеціальній сесії Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін хоче послабити НАТО.

"Путін хоче послабити європейський проєкт і НАТО. Він хоче зруйнувати нашу трансатлантичну єдність і нашу рішучість, тому що для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, ніж домовлятися з сильним і тісно об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Ось чому підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має життєво важливе значення для Європи і США ", - сказав Байден.

Байден заявив, що партнерство між США та Європою має залишатися визначальним.

"Америка - повернулася. Я говорю сьогодні як президент Сполучених Штатів і я надсилаю чіткий сигнал світу -  Америка повернулася. Трансатлантичний альянс повернувся. І ми будемо йти вперед разом… Яхочу чітко заявити, що США   будуть тісно працювати з Євросоюзом, щоб разом зустрічати виклики, з якими ми стикаємося", - додав президент США.

Нагадаємо, після інавгурації Джо Байдена Зеленський зазначив, що буде радий запросити його до Києва. Український президент переконаний, що відносини між країнами покращаться. 

7 листопада Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також