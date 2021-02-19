Підтримка України продовжує мати величезне значення для Європи і США, - Байден (оновлено)

"Для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, ніж домовлятися з НАТО".

Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України продовжує мати життєво важливе значення для країн Європи і США.

Про це заявив президент США Джо Байден на спеціальній сесії Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін хоче послабити НАТО.

"Путін хоче послабити європейський проєкт і НАТО. Він хоче зруйнувати нашу трансатлантичну єдність і нашу рішучість, тому що для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, ніж домовлятися з сильним і тісно об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Ось чому підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має життєво важливе значення для Європи і США ", - сказав Байден.

Байден заявив, що партнерство між США та Європою має залишатися визначальним.

"Америка - повернулася. Я говорю сьогодні як президент Сполучених Штатів і я надсилаю чіткий сигнал світу - Америка повернулася. Трансатлантичний альянс повернувся. І ми будемо йти вперед разом… Яхочу чітко заявити, що США будуть тісно працювати з Євросоюзом, щоб разом зустрічати виклики, з якими ми стикаємося", - додав президент США.

Нагадаємо, після інавгурації Джо Байдена Зеленський зазначив, що буде радий запросити його до Києва. Український президент переконаний, що відносини між країнами покращаться.

7 листопада Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".