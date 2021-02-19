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Росіянин напав із ножем на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі

Нападник затриманий. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом.

Росіянин напав із ножем на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі
Архівне фото
Фото: Piter.tv

У Санкт-Петербурзі в будівлі Генерального консульства України сьогодні, 19 лютого, на військовослужбовця Держприкордонслужби України напав невідомий чоловік і завдав йому два ножових поранення.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Нападник виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на прикордонника відразу, щойно йому відчинили двері.

На щастя, нанесені поранення виявилися не смертельними.

Співробітники Генконсульства викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець ДПСУ надав пораненому первинну медичну допомогу.

Нападник затриманий. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом в Генконсульство.

Нагадаємо, у квітні минулого року суд засудив двох росіян до 7 і 8 років в'язниці за замах на українського розвідника.

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