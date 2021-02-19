Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до дня Росії, - розвідка

Росія нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями під час добудови трубопроводу.

Росія руйнує екосистему Балтійського моря "Північним потоком-2". Нехтуючи всіма нормами, будівництво газогону "ударними темпами" планують завершити до дня Росії.

Про це повідомляє українська Служба зовнішньої розвідки.

"Втілення Російською Федерацією політичного проекту "Північний потік-2" не лише загрожує енергетичній безпеці країн Європи, але й несе сумнівні перспективи для підтримання рівноваги в екосистемі Балтійського моря. Росія, зокрема, нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями під час добудови гілки «Б» трубопроводу. Йдеться про дотримання суднами забезпечення затвердженого маршруту під час переходу з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії", - йдеться у повідомленні.

У розвідці стверджують, що впродовж останніх місяців судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" та "Юрий Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, рух суден якою заборонений.

"Як відомо, Росія поновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу "ударними темпами". На глибинах 65-70 м труба укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням - якнайшвидше завершити будівництво, за радянською традицією приурочивши його до свята дня Росії - 12 червня", - зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що "Північний потік - 2" готовий вже на 95%.

Після того, як його добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзит газу в Західну Європу повністю в обхід України. Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.