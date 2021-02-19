Зеленський пояснив причини ветування закону про конкурси у держслужбі

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому наклав вето на ухвалений Радою Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Глава держави просить вилучити із документа норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною, інформує пресслужба президента.

У повідомленні наголошується, що президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", – зазначив Володимир Зеленський.

Тому глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми та розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.

Конкурси на державну службу в Україні були припинені у зв'язку з епідемію коронавірусу ще в квітні. Після цього парламент декілька разів працював над їх поверненням, але остаточно це узгодили лише цього тижня. До документа запропонували низку правок, які розширюють повноваження в.о. міністрів, але майже всі вони були відхилені. Єдине, що підтримав парламент - надання дозволу приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, у разі якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів. Насамперед це було зроблено з тією метою, щоб Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості по зарплатах шахтарям.

Ця спроба додати повноважень в.о. була не першою. 4 лютого Верховна Рада "провалила" ухвалення правок до ст. 91 закону "Про державну службу", які дозволили б виконувачам обов'язків міністрів мати усі повноваження голів міністерств.

Як відомо, в.о. не має права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств.