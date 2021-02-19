Баканов: Рішення РНБО про санкції проти Медведчука ґрунтується на матеріалах СБУ

Рішення про введення санкцій стосовно окремих осіб ґрунтується, зокрема, на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати сьогоднішнього засідання РНБО.

"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності «ЛНР». І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії", - зазначив Баканов.

Окремо СБУ рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснювали польоти до РФ, і доповнити санкційний перелік ще п'ятьма компаніями.

Баканов пояснив, що після введення перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії – тобто вводять інших юросіб.

Окрім того, голова СБУ поінформував членів РНБО про інші напрями захисту державної безпеки та протидії гібридній війні.

"Кожен із нас бачить вплив гібридної війни та її наслідки. Тож нам треба працювати на випередження. В даному випадку наша сила – у системних діях на захист національних інтересів", - наголосив Баканов.

Нагадаємо, РНБО включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Раніше, 2 лютого, Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО.