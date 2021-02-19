Корнієнко про списки на виборах: тиждень разом з помічниками Єрмака вручну модерував

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав жахом процес узгодження списків кандидатів на місцеві вибори. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Було дуже багато проблем на моменті узгодження списків. За що я особисто поплатився важким ковідом, яким захворів через 3 дні після закінчення цього процесу. Я тиждень разом з помічниками Єрмака сидів і вручну модерував все. І це тихий жах. Тому що на момент узгодження списків все хотіли один одного .. м'яко кажучи, обійти - люди конкурують, хочуть кращого для себе результату. Але коли ми списки погодили, воно побігло", - заявив Корнієнко.

"До честі наших і мажоритарників, і штабів, далі вони все-таки домовилися. Вже зовсім війни між кандидатами не було, хіба що в Києві трохи, але там великий приз - Київрада. В облраді гострої конкуренції не було. Можливо, через виборчу систему. Всі поводилися досить коректно, розділили на сектори, ходили агітувати. В результаті, здається, 47% депутатів у нас зайшли з територіальних списків. Це досить великий відсоток", - каже нардеп.

Він додав, що конфлікт між мажоритарниками і кураторами на виборах від партії був лише там, де було узгодження в списках.

"Конфлікт (з мажоритарниками - С.К.) був там, де була неузгодженість або не було можливості провести якісну медіацію. У Києві я її провів, і всіх все більш-менш влаштувало. З 11 минулих до Київради людей є представник такого депутата, як Митя Гурін. Він поагітував, і піднявся з 11 місця на перше .Якщо подивитися на склад облрад, там є люди від мажоритарників, від партій, від старої ЗеКоманди. Те ж саме на рівні ОТГ. Є прям цілі ОТГ, округи з ОТГ, де всі депутати мажоритарників. Тому говорити, що все, капець, розвалилося, теж неправда", - резюмував Корнієнко.