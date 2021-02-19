Корнієнко: Разумков має потенціал бути самостійним гравцем

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков має потенціал стати самостійним політичним гравцем. Таку думку в інтерв’ю LB.ua висловив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

“Він (Разумков - ред.) не є членом партії, у нього своя стратегія як у топ-чиновника. Він може діяти на свій розсуд... Я можу сказати за себе. У мене немає своєї політичної кар'єри окремо від Зеленського. Я займаюся тим, чим ми домовилися: партія - партія, буде щось інше - значить, інше. Навіть думок про окремий політичний проект у мене немає. Ми йшли на п'ять років у цій команді, щоб разом щось робити. Багато розмірковують точно так же і так налаштовані. Але я визнаю, що може бути і інша позиція. Я не можу її коментувати або засуджувати. Інша позиція - це теж нормально, напевно”, - зазначив Корнієнко.

При цьому він вважає перебільшеними розмови про конфлікт Банкової та спікера ВР.

“Я не бачу конфлікту. Думаю, він перебільшений. Є дискусія з деяких питань”, - відзначив голова партії.

“Вибираючи Зеленського, потім партію "Слуга народу", люди голосували не за людей. Хоча особисто до Діми ніяких питань - з нас він був найвідоміший, впізнаваний. Ще у Арахамія було 50 тисяч підписників. І його візуально знали. Але в цілому люди голосували за який образ, набір дій, обіцянки. І тепер виникає питання: чи ми робимо це далі”, - додав Корнієнко.

“Коли ми обіцяли прийняти якийсь закон - ми спілкувалися всі разом. А потім, виявляється, що ми по-різному мислимо. У кожного депутата може бути своя думка, але де межа між командністю і грою в політику - ось в чому питання”, - каже депутат.

При цьому він позитивно оцінив відео, оприлюднене Разумковим до відкриття парламентської сесії та вважає, що умовна партія імені спікера може бути реальністю.

“В Україні будь-яка партія має перспективи. Це питання суто організаційне. Як технолог відповім: будь-який проект може стартонути. Але питання, що далі. Є кейс Думчева, коли було витрачено мало грошей і не дісталися 2%. Є кейс більш вдалий - партія «За майбутнє» на останніх виборах”, - зазначив Корнієнко.

Також він вважає, що наразі близько 15 депутатів у сесійній залі орієнтується на Дмитра Разумкова.

“Від 5 до 15, в залежності від погоди. Зрозуміло, що, як спікер, він впливає на якусь кількість депутатів завжди, апріорі. Як будь-яка влада. Якщо це питання, які не проговорювалися або не до кінця обговорювалися, то на фракції або в якійсь глибокій формі люди будуть, в тому числі, орієнтуватися на позицію спікера, голови комітету, голови групи”, - резюмував Корнієнко.