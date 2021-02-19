Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити закон щодо держслужби з президентськими правками для Вітренка (оновлено)

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провів екстрене засідання щодо ветованого президентом закону про держслужбу 4531 та повністю підтримав пропозиції Володимира Зеленського.

Про це в коментарі LB.ua повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Комітет провів засідання та підтримав усі пропозиції президента. Сьогодні пропозиції до закону будуть винесені на розгляд Ради", — заявив він.

Джерело у керівництві фракції "Слуга народу" повідомило, що "16 депутатів комітету підтримали пропозиції президента, а 6 — утрималися. Що буде вже в залі — це складна історія. Ведемо переговори з іншими фракціями, щоб підтримали", — сказав нардеп.

Ще одне джерело з фракції "Слуга народу" наголосило, що "це дуже цікаве вето президента. Таких формулювань від президента ми не не чули. Наприклад, є теза, що парламент самоусунувся від виконання своїх обов'язків, прийнявши такий закон. Є також теза, що у такому вигляді закон призведе до колапсу усієї системи. Якщо закон не буде змінено. Такого вето президента я ще ніколи не бачив. За жодного президента", — розповів депутат.

Оновлення. Згідно з президентськими пропозиціями, скасовується ухвалена правка нардепа Дмитра Наталухи, яка забороняє покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду.

У коментарі LB.ua народний депутат фракції "Батьківщина" Альона Шкрум пояснила основний зміст пропозицій президента до закону

"Головна мета вето та пропозицій — скасування єдиної підтриманої правки номер 13 правки Наталухи. Якщо ж тепер закон буде прийнято у такому вигляді, як пропонує президент, то той же пан Вітренко зможе бути необмежений час статусі "в.о" ще і з абсолютно необмеженими повноваженнями. Тобто, не лише погашати заборгованість по зарплатнях (в першу чергу шахтарям), видавати зарплату та підписувати документи. Він зможе все, включаючи призначення заступників міністрів, розпоряджатися майном і так далі. І це, м’яко кажучи, не зовсім конституційно", - пояснила депутатка.

Нагадаємо, що цього тижня Рада проголосувала за відновлення конкурсів на державну службу, скасованих на період карантину. До закону намагалися додати правки, що розширюють повноваження в.о. міністрів, спрямовані передусім на Юрія Вітренка.

Єдине, що підтримав парламент - надання дозволу приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, у разі якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів. Насамперед це було зроблено з тією метою, щоб Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості по зарплатах шахтарям.

Ця спроба додати повноважень в.о. була не першою. 4 лютого Верховна Рада "провалила" ухвалення правок до ст. 91 закону "Про державну службу", які дозволили б виконувачам обов'язків міністрів мати усі повноваження голів міністерств.

Як відомо, в.о. не має права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств.

В Офісі президента пояснили, що Зеленський просить вилучити із документа норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною. Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України.