Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого ветував закон №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Відповідні дані вказані в картці закону на сайті Верховної Ради.

Зазначено, що сьогодні, 18 лютого, закон було повернуто із пропозиціями президента.

"Готується на розгляд з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.

Верховна Рада на засіданні 16 лютого відновила проведення конкурсів на державну службу, скасованих у квітні на період карантину. За цей час понад 22 000 осіб були призначені без конкурсів. Це більше 10% від загального числа держслужбовців.

Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень - поправку, яка дає право в.о міністра приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, у разі якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів. В першу чергу це було зроблено з тією метою, щоб Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості по зарплатах шахтарям.

Як повідомляли, у разі набуття чинності закону 4531 Юрій Вітренко зможе протягом 60 днів виконувати обов'язки міністра з обмеженими повноваженнями.