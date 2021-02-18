​"Укрпошта" призначила презентацію присвячених ЗСУ марок на колишній день радянської армії

Збройні Сили України висловили рішучий протест проти обрання "Укрпоштою" дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні Сили України. Сухопутні війська".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі наголошують, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом ЗСУ.

"23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ", - сказано в повідомленні.

Генштаб ЗСУ вимагає в "Укрпошти" відтермінувати презентацію і пропонує перше погашення поштових марок зазначеної серії приурочити до Дня українського добровольця - 14 березня.

У Філателістичному бюлетені зазначається, що поштовий випуск здійснено за підтримки Міністерства оборони України. Погашення марок спеціальним штемпелем відбудеться у Києві.

Нагадаємо, в 2014 році президент Петро Порошенко переніс День захисника з 23 лютого на 14 жовтня.