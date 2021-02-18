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Кличко вшанував пам’ять Небесної Сотні

"Кожен день боротьби – від осені 2013 до лютого 2014 – не був марним".

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє його офіційний сайт.

У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на Алеї Небесної Сотні.

«У мене досі перед очима Майдан у ці дні... Він став полем бою за гідність українців і майбутнє нашої держави. Полум'я, постріли, обірвані життя найкращих патріотів...Ми все пам'ятаємо і шануємо подвиг кожного Героя», – зазначив мер Києва у дописі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, кожен день боротьби – від осені 2013 до лютого 2014 – не був марним.

«І як би не було складно, ми не зневіримося і не відступимося від ідеалів та принципів, які відстоювали на Майдані. Вічна слава Героям! І повага кожному, хто боровся і бореться за гідність і майбутнє України. Хто допомагав тоді і підтримує сьогодні патріотів української держави», – наголосив Віталій Кличко.

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