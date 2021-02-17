Рада прийняла за основу законопроєкт про "податок на Google"

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, що працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Метою законопроєкту є збільшення доходів Державного бюджету від податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України та створення сприятливих умов ефективного та не обтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується доповнити Податковий кодекс нормами щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та нормами щодо удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Зокрема, пропонується:

виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок;

чітко визначити, що для документів, що засвідчують факт постачання послуг складених в електронній формі, датою оформлення такого документа, вважається дата складення такого електронного документа;

визначити перелік електронних послуг;

звільнити від оподаткування податком на додану вартість постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх послуг;

включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість;

встановити правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C);

встановити форму та визначено порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення;

визначити спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі;

визначити правила податкового обліку з податку на додану вартість для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України;

звільнення від обов'язку нерезидента реєструвати податкові накладні;

передбачити сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.

Нагадаємо, "податок на Google" має на меті зобов'язати інтернет-гігантів платити Україні ПДВ. Він може призвести до здорожчання послуг, оскільки у їхню вартістю включатимуть ПДВ.