Порошенко з дружиною вшанували пам'ять загиблих майданівців

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та Марина Порошенко разом з родинами Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих майданівців. Про це повідоляє прес-служба партії.

Фото: eurosolidarity.org

«Сім років пройшло з того трагічного ранку 18 лютого, трагічних подій в Маріїнському парку, коли Україна втратила десятки своїх найкращих синів та доньок. І через 7 років судять не вбивць, не тих, хто віддавав накази на убивство українців, на знищення розвитку країни, її шляху в Європу, а тих, кого катували і проти яких робили замахи на життя», – заявив Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що вчора парламент проголосував дуже важливу і правильну Постанову, якою визнав Революцію Гідності однією з державотворчих подій в Україні.

«Але судити треба не по словах, а по справах. Бо фундаментом Революції гідності були європейські цінності, до яких, на жаль, вони не мають жодного відношення. Це – свобода слова, верховенство права, демократія», – наголосив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

«В нас – сила, ми – лідери опозиції і лідери довіри. І ми здатні захисти наш рух вперед, до Європи, до Європейського Союзу, до НАТО. Наш рух - вперед по дорозі цінностей, який започаткувала Революція Гідності. І ми точно переможемо. Сьогодні на цьому святому місці ми це стверджуємо», – резюмував Порошенко.

У меморіальних заходах також взяли участь народні депутати та депутати Київської міськради, громадські активісти, учасники Революції Гідності.