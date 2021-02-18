Рада посилила покарання за сексуальну експлуатацію дітей та зберігання дитячої порнографії

Україна входить у п'ятірку країн - найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку "лідерів" з її поширення.

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей, придбання і зберігання дитячої порнографії.

За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)" (№ 3055) проголосували 322 народних депутати, передає УНІАН.

У пояснювальній записці вказується, що, за результатами дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна входить у п'ятірку країн - найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку "лідерів" з її поширення.

Так, з-поміж опитаних неповнолітніх осіб 14-18 років 11% відповіли, що показували свої оголені тіла; 7,8% - займалися сексом за певну плату; 3,2% - погоджувалися сфотографуватися або знятися у фільмі в оголеному вигляді. Результати дослідження "Комплексна оцінка масштабів продажу дітей, дитячої проституції й порнографії в Україні" були оприлюднені в 2010 році.

Згідно із законопроєктом статтю 155 Кримінального кодексу України доповнено нормою про те, що вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16 років, карається обмеженням або позбавленням волі на п’ять років.

При цьому пропозиція щодо проведення зустрічі з метою втягнення неповнолітніх у виготовлення дитячої порнографії передбачає позбавлення волі на термін від двох до п’яти років.

Крім того, законопроект передбачає норму про покарання за свідоме отримання доступу до дитячої порнографії, її виготовлення, збут або розповсюдження. За такі правопорушення загрожує покарання у вигляді арешту на термін від трьох до шести місяців, а також обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років.