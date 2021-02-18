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Кабмін призначив Юрія Болоховця головою Держлісагентства

Болоховець був т.в.о. голови з 18 січня.

Кабмін призначив Юрія Болоховця головою Держлісагентства
Юрій Болоховець
Фото: lis-ck.gov.ua

Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Болоховця.

Відповідне розпорядження Кабміну №115-р від 17 лютого опубліковано на урядовому порталі.

"Призначити Болоховця Юрія Віталійовича Головою Державного агентства лісових ресурсів України з 18 лютого 2021 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановивши випробування строком на три місяці", - зазначено в документі.

Нагадаємо, уряд 18 січня звільнив з посади голови Держлісагентства Василя Кузьовича і поклав виконання обов'язків керівника на Юрія Болоховця.

2 липня Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. 15 липня новим головою Держлісагентства став Василь Кузьович.

Болоховець народився 1982 року на Чернігівщині. У 2005 році закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Лісове господарство". До 2007 року працював у Державній лісовій інспекції в Київській області.

З 2007 по 2012-й був інженером та лісничим у лісгоспі в Чернігівській області, потім - директором Прилуцького лісового господарства. З 2012 по 2020 рік - директор Ніжинського лісового господарства.

Пройшов виробничу практику у Великій Британії.

У 2020 році був призначений начальником Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

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