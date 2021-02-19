Мер закликав батьків бути уважними до своїх дітей, щоб вони знали, що їх люблять, розуміють і не дозволять образити.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до підлітків та їхніх батьків у зв’язку з хвилею самогубств, що прокотилася Києвом та деякими містами України. Він закликав батьків формувати довірчі відносини в родинах, а підліткам нагадав, що аноніми в мережі – не авторитети. Про це Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

«Хочу звернутися до батьків підлітків. Протягом останнього місяця в Києві і в деяких містах України прокотилася хвиля самогубств. Підлітки ковтають пігулки, стрибають з високих поверхів будинків. За інформацією правоохоронців, більшість дітей, які загинули, були учасниками груп у соціальних мережах, в яких психологічно тиснуть на дітей. Та буквально змушують до самогубства. Тому спілкуйтеся зі своїми дітьми, цікавтеся їх інтересами та що їх тривожить. Перевіряйте гаджети – які сайти відвідує дитина та з ким спілкується. Пояснюйте і показуйте прикладом важливість довірчих відносин у родині», – сказав Кличко.

Він закликав батьків бути уважними до своїх дітей, щоб вони знали, що їх люблять, розуміють і не дозволять образити.

Також Віталій Кличко звернувся і до підлітків.

«Підліткам я хочу сказати: аноніми в мережі – це не авторитети! Кожен із вас – особистість, яка формує своє майбутнє. В реальному, а не в віртуальному світі. Займайтеся спортом, слухайте музику, малюйте, мрійте! І йдіть до своєї мети. На власному досвіді скажу: з дитинства я мріяв стати чемпіоном світу з боксу і я ним став, хоча багато хто в це не вірив. Бо мій життєвий принцип «Немає нічого неможливого»! Повірте в це!» – наголосив Віталій Кличко.