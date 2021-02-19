Сьогодні президенту Володимиру Зеленському презентували пілотний проект Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Презентація відбулася в "Центрі дії президента" - кімнати для нарад президента.

Учасники наради поінформували Зеленського про проєкт та геопортал, який нині розпочав роботу у тестовому режимі.

"НІГД – це система, яка об’єднує дані різного типу (про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації) на єдиній картографічній основі та забезпечує користувачам можливість простого пошуку та безперешкодного доступу до будь-яких даних на національному, регіональному та місцевому рівнях. Головною унікальністю системи є те, що всі дані, відображені в ній, не зібрані фізично, а інтегровані за допомогою сервісів у режимі онлайн. Наприклад, якщо десь вносяться зміни в містобудівну документацію чи оновлюються місцеві ортофотоплани – це миттєво буде доступним для використання й на національному геопорталі НІГД", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс президента

У пілотному проєкті наразі беруть участь шість міст: Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава, Харківська та Львівська області, 75 ОТГ з різних регіонів України й розміщується понад 500 наборів даних різного типу.

Надалі передбачається участь усіх міст та громад країни. Проект реалізовувався у два етапи.

Президент поцікавився, яким чином здійснюватиметься перевірка достовірності даних, що вноситимуться на портал, та які терміни підключення до проекту всієї країни. Також він наголосив, що інформація на порталі має бути максимально актуальною. Для цього Державне космічне агентство має укласти відповідні угоди, щоб отримувати дані із супутників партнерів доти, поки Україна не запустить власний.

Зеленський також зробив акцент на тому, що на порталі має здійснюватися не лише фіксація всіх даних чи порушень, а й має бути чітка реакція відповідних органів і служб на встановлені факти порушень, такі як незаконна вирубка лісів, незаконний видобуток корисних копалин тощо.

Нагадаємо, "Центр дії президента" - це спеціальна кімната для нарад президента з керівниками інших відомств. Раніше у президента Петра Порошенка для цього була облаштована "ситуативна кімната". У 2019 році повідомлялося, що з приміщення зникла техніка.