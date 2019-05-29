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ГБР заинтересовалось пропажей техники из "ситуативной комнаты" в АП

Открыто уголовное производство по ст. 329 УК.

ГБР заинтересовалось пропажей техники из "ситуативной комнаты" в АП
Порошенко оставил голые стены в ситруме на Банковой

Государственное бюро расследований заинтересовалось пропажей мониторов и видеосервера из "ситуативной комнаты" в Администрации президента Украины.

Об этом говорится в фейсбуке Бюро.

Следователи намерены проверить, не допустили ли должностные лица Администрации президента Украины потери материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 УК (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, 28 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал видео из ситрума на Банковой с голыми стенами и дырками под кабели и заявил об исчезновении серверов с секретной информации.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко в ответ заявил, что бывший президент арендовал мониторы для ситрума за собственные деньги и, покидая должность, вернул их владельцу. Он также сообщил, что никакой секретной информации в ситуационной комнате не хранилось.

Версию Цеголко подтвердил бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив.

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