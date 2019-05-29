Счетная палата назвала ведомства, которые неэффективно расходовали бюджетные деньги

Среди лидеров - Мининфраструктуры, Минздрав, ГПУ и Госслужба по делам ветеранов.

В прошлом году средства государственного бюджета наиболее неэффективно использовало Министерство инфраструктуры. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ходе отчета ведомства в Верховной раде.

По итогам аудита, проведенного в 2018 году, Счетная палата составила рейтинг самых неэффективных распорядителей средств.

"Министерство инфраструктуры - почти 55% из объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно. Министерство здравоохранения - 42%. ГПУ - 37%, Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%. Эти ведомства наиболее неэффективно управляли и использовали бюджетные средства", - заявил Пацкан.

"Также я призываю правоохранителей обратить внимание на эти министерства и сделать выводы и открыть дела", - добавил глава Счетной палаты.

Напомним, сегодня Верховная Рада случает ежегодный отчет Счетной палаты за предыдущий год.

В конце апреля Счетная палата провела аудит НАК "Нафтогаз Украины" и передала материалы проверки в Генеральную прокуратуру. При этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан пообещал обнародовать результаты проверки "Нафтогаза" чуть позже.